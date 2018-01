Bolsa de Madri cai 0,44%; Lisboa -0,28% A Bolsa de Madri fechou com o índice Ibex-35 em baixa de 46,60 pontos (0,44%), para 10.665,60 pontos, refletindo as perdas dos demais mercados europeus, disseram traders. As ações do Banco Popular caíram 1,18%, pressionados pela frustração dos investidores com relação ao balanço do quarto trimestre. As ações da Cintra ampliaram os ganhos e subiram mais 4,01%, ainda impulsionadas pelas notícias sobre um contrato nos EUA. As ações Arcelor fecharam em alta de 2,77%, depois de ter vencido a batalha para adquirir a canadense Dofasco por cerca de 3,95 bilhões. Entre outras blue chips, as ações do BBVA caíram 0,33%, as do SCH avançaram 0,27% e as da Telefónica caíram 1,37%. Em Lisboa, o índice PSI-20 caiu 24,99 pontos (0,28%), para 8.745,74 pontos, com as principais blue chips corrigindo os recentes ganhos, disseram traders. As ações da Portugal Telecom caíram 0,60%, as da Energias de Portugal recuaram 1,47% e as do Banco Comercial Português ficaram estáveis.