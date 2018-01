Bolsa de Madri fecha em alta de 0,004%; Lisboa +0,26% A Bolsa de Madri fechou com o índice Ibex-35 em alta marginal de 0,40 ponto (0,004%), para 11.395,90 pontos, depois da reação desigual dos mercados europeus ao fraco crescimento econômico na Alemanha e zona do euro, disseram traders. As ações da Sacyr Vallehermoso fecharam em alta de 2,01%, ainda beneficiadas pelo resultado financeiro divulgado na segunda-feira. As ações da FCC subiram 2,31%. As ações da Acciona caíram 2,44%, pressionadas por uma realização de lucro após os ganhos de segunda-feira. As ações da Iberia avançaram 1,74%, com os investidores se antecipando a divulgação dos dados sobre o tráfego aéreo de janeiro. As ações da Sogecable fecharam em alta 0,24%, em antecipação a divulgação do balanço 2005, esperado para depois do fechamento do mercado. Entre outras blue chips, as ações do BBVA caíram 0,18%, as do SCH avançaram 0,34% e as da Telefónica fecharam em alta de 0,54%. Em Lisboa, o índice PSI-20 fechou em alta de 23,76 pontos (0,26%), para 9.324,19 pontos, com as principais blue chips sendo favorecidas pelo contínuo foco sobre a oferta da Sonae pela Portugal Telecom, disseram traders. As ações da PT subiram 1,46% e as da Energias de Portugal fecharam em alta de 1,07%, enquanto as do Banco Comercial Português caíram 0,79%. As ações da Sonae ficaram estáveis, enquanto as da sua unidade Sonae.com subiram 3,21%.