Bolsa de Madri fecha em alta de 0,25%; Lisboa +0,51% A Bolsa de Madri fechou em alta de 27,50 pontos (0,25%), para 11.202,60 pontos, ajudado pela abertura positiva de Wall Street e ganhos sólidos das blue chips dos importantes setores bancário e telecomunicações, disseram traders. As ações da Telefónica subiram 0,40% em meio a especulações de que a companhia poderá obter ativos estratégicos se a Sonae conquistar o controle da Portugal Telecom. As ações do BBVA avançaram 0,86% e as do SCH fecharam em alta de 0,17%. As ações da Ferrovial subiram 5,76% depois de informar que está estudando uma proposta para adquirir a operadora de aeroportos britânica BAA. Em Lisboa, o índice PSI-20 fechou em alta de 46,78 pontos (0,51%), para 9.243,70 pontos, com os investidores comprando ações blue chips enquanto prosseguem as especulações sobre a oferta da Sonae pela Portugal Telecom, disseram traders. As ações da PT reduziram o ritmo e subiram 0,10%, apesar de um jornal ter noticiado que outro consórcio português estaria estudando uma contraproposta. As ações da Sonae fecharam em alta de 0,82%. Entre outras blue chips, as ações do Banco Comercial Português subiram 1,21% e as da Electricidade de Portugal avançaram 0,72%.