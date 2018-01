Bolsa de Madri fecha em alta de 0,41% A Bolsa de Madri fechou com o índice Ibex-35 em alta de 47,90 pontos (0,41%), para 11.789,90 pontos, impulsionados pela nova alta das ações de empresas de serviços públicos, depois que o governo espanhol anunciou medidas de reforma do setor de energia elétrica e diante das contínuas especulações de fusão e aquisição, disseram traders. As ações do Gas Natural subiram 4,02% e as da Iberdrola avançaram 2,07%. As ações da Repsol fecharam em alta de 2,41%, depois da companhia ter anunciado lucro acima das expectativas em 2005. As ações da Iberia subiram 4,74%, impulsionadas pelas recorrentes especulações sobre uma possível ligação com a British Airways. Entre outras blue chips, as ações do BBVA caíram 0,29%, as do SCH recuaram 0,49% e as da Telefónica fecharam em alta de 0,31%. Para a próxima semana, o mercado estará atento aos balanços da Iberia, ACS (+0,13%), Ferrovial (-1,22%), Gas Natural e Telefónica, entre outras. Na semana, o índice acumulou uma valorização de 2,60%.