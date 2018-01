Bolsa de Madri fecha em alta de 0,61%; Lisboa +0,36% A Bolsa de Madri fechou com o índice Ibex-35 em alta de 69,80 pontos (0,61%), para 11.447,20 pontos, ajudado pelo dado mostrando um forte mercado imobiliário nos EUA e elevação de recomendação de empresas de serviços públicos espanholas, disseram traders. As ações da Enagas subiram 2,98% e as da Red Eléctrica fecharam em alta de 2,45%, depois da Merrill Lynch ter elevado a meta para esses ativos. O sentimento positivo para o setor de serviços públicos foi desencadeado pelo forte resultado anunciado pela francesa Electricite de France em 2005. As ações da Endesa subiram 2,23% e as do Gas Natural fecharam em alta de 1,59%. As ações da Union Fenosa registraram ganho de 1,10%. Entre outras blue chips, as ações do BBVA subiram 0,91%, as do SCH avançaram 0,42% e as da Telefónica fecharam em alta de 0,39%. Em Lisboa, o índice PSI-20 fechou em alta de 33,58 pontos (0,36%), para 9.401,97 pontos, em linha com os ganhos das demais bolsas européias, segundo traders. A expectativa relacionada com a oferta da Sonae pela Portugal Telecom mantém os investidores interessados no mercado de ações. As ações da PT subiram 0,31% e as do Banco Comercial Português avançaram 0,80%, enquanto as da Energias de Portugal caíram 0,35%. As ações da Sonae ficaram estáveis, enquanto as da sua unidade Sonae.com avançaram 6,27%. Analistas alertaram que o índice permanece nas máximas em vários anos, portanto, qualquer sinal de fraqueza internacional poderá desencadear um movimento de venda.