Bolsa de Madri fecha em alta de 1,05%; Lisboa +1,06% A Bolsa de Madri fechou com o índice Ibex-35 em alta de 116,80 pontos (1,05%), para 11.221,10 pontos, com os investidores locais ignorando o aumento do juro dos EUA e se concentrando no fluxo de notícias domésticas, disseram traders e analistas. As ações da Endesa subiram 3,04% depois que um tribunal de recursos da União Européia rejeitou o pedido da companhia para congelar a oferta hostil feita pelo Gas Natural. As ações da Altadis recuperaram parte das pesadas perdas recentes e fecharam em alta de 2,10%, com os investidores digerindo o impacto da redução de preços do tabaco na Espanha. As ações da Sacyr Vallehermoso registraram ganho de 5,39%, impulsionadas pelas esperanças de maior valorização das divisões da companhia. As ações da Acciona subiram 5,16%, impulsionadas pelas declarações do presidente dos EUA, George W. Bush, favoráveis as fontes de energia renovável. Entre outras blue chips, as ações do BBVA subiram 1,02%, as do SCH avançaram 0,85% e as da Telefónica ficaram estáveis. Em Lisboa, o índice PSI-20 fechou em alta de 93,10 pontos (1,06%), para 8.862,89 pontos. Entre as principais blue chips, as ações do Banco Comercial Português subiram 1,24%, as da Energias de Portugal avançaram 0,74% e as da Portugal Telecom fecharam em alta de 1,33%.