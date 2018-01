Bolsa de Madri fecha em alta de 1,27%; Lisboa -0,02% A Bolsa de Madri fechou com o índice Ibex-35 em alta de 142,30 pontos (1,27%), para 11.344,90 pontos. Traders disseram que o mercado foi impulsionado por rumores de fusão e aquisição, que levaram as ações da Altadis subirem 3,79%, em reação a informes da mídia britânica de que a companhia franco-espanhola poderá ser alvo de aquisição da Imperial Tobacco Group. Contudo, a Altadis negou a existência de qualquer negociação com o grupo britânico. As ações da Telefónica avançaram mais 2,65%, ainda impulsionadas pelas esperanças de que a companhia poderá adquirir a participação da Portugal Telecom na subsidiária Vivo, no Brasil. As ações da Iberdrola fecharam em alta de 1,46%, depois da companhia ter anunciado lucro em linha com as expectativas em 2005. As ações do Bankinter subiram 5,76% em reação a notícia de aumento de participação de seus principais acionistas. As ações do BBVA avançaram 2,20% e as do SCH registraram ganho de 0,08%. Em Lisboa, o índice PSI-20 fechou em queda de 1,41 ponto (0,02%), para 9.242,29 pontos, com os investidores fazendo uma pausa depois dos acentuados ganhos desta semana, disseram traders. As ações da Portugal Telecom cederam ao movimento de correção e caíram 1,24%. As ações da Energias de Portugal caíram 0,36%, enquanto as do Banco Comercial Português ficaram estáveis. O mercado continua focado sobre a oferta da Sonae pela PT, que está mantendo um piso sob as ações da empresa de telecomunicações. As ações da Sonae ficaram estáveis, enquanto as da Sonae.com subiram 0,84%.