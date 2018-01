Bolsa de Madri fecha em alta de 1,49% A Bolsa de Madri fechou com o índice Ibex-35 em alta de 158,50 pontos (1,49%), para 10.824,10 pontos, ajudado pelos sólidos resultados divulgados pela blue chip BBVA. As ações do BBVA fecharam em alta de 3,19%, enquanto as da concorrente SCH subiram 1,72%. As ações da Acciona avançaram 4,89%, depois da companhia ter anunciado a aquisição da Cesa, por 973 milhões. As ações da Acerinox fecharam em alta de 3,55%, ajudadas pelos preços mais elevados do aço. No setor de telecomunicações, as ações da Telefónica registraram ganho de 1,39% e as da Telefónica Móviles avançaram 1,45%.