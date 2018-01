Bolsa de Madri perde 0,27%; Lisboa cai 0,12% A Bolsa de Madri fechou com o índice Ibex-35 em queda de 28,70 pontos (0,27%), para 10.712,20 pontos, contudo, bem acima da mínima intraday graças a abertura positiva de Wall Street, disseram traders. As ações da Cintra lideraram os ganhos, com alta de 2,15%, depois de terem recebido impulso no final da tarde da notícia de que a companhia ganhou tratamento preferencial para um grande contrato nos EUA. As ações da Altadis caíram 1,84%, ainda pressionadas pela nova tributação espanhola sobre o tabaco. As ações do Banco Popular subiram 0,39% antes da instituição divulgar seu balanço, previsto para terça-feira. Entre outras blue chips, as ações do BBVA caíram 0,66%, as do SCH subiram 0,18% e as da Telefónica recuaram 0,16%. Em Lisboa, o índice PSI-20 fechou em queda de 10,12 pontos (0,12%), para 8.770,73 pontos, com as principais blue chips sob moderada pressão de baixa, disseram traders. As ações do Banco Comercial Português caíram 0,82%, enquanto as da Energias de Portugal ficaram estáveis. As ações da Portugal Telecom subiram 0,73%. As informações são da Dow Jones. (Suzi Katzumata)