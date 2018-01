Bolsa de Madri sobe 0,79% com Endesa; Lisboa +0,58% A Bolsa de Madri fechou em alta, com o índice IBEX-35 subindo 91,30 pontos (0,79%), para 11.626,90 pontos, o que corresponde a uma nova máxima em seis anos. Os papéis da Endesa computaram uma valorização de 8,12%, após a alemã E.ON ter lançado uma oferta de compra da empresa no valor de 29,1 bilhões de euros (US$ 34,7 bilhões), propondo a maior transação no setor elétrico europeu desde 1995. A proposta superou a oferta hostil da espanhola Gas Natural SDG. Outras companhias elétricas também subiram, em conseqüência de especulações de consolidação no setor. A Iberdrola ganhou 6,2% e a Gamesa, 2,6%. Amanhã, a Espanha divulga seu dado final do PIB de 2005 e os números da balança comercial do ano passado. Em Lisboa, o índice PSI-20 ganhou 54,14 pontos (0,58%) e fechou em 9.456,15 pontos. Os papéis da Energias de Portugal subiam 3,2%, respondendo positivamente à investida da E.ON sobre a Endesa. A Portugal Telecom caiu 0,4% e o Banco Comercial Português terminou o dia inalterado.