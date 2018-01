Bolsa de Madri tem queda de 0,11%; Lisboa +3,91% O índice Ibex-35 fechou em baixa de 12,40 pontos (0,11%), para 11.175,10 pontos. Traders disseram que o mercado foi pressionado pela queda de 0,56% das ações da Telefónica, pressionadas pelas rumores de que a companhia estaria estudando fazer uma contraproposta pela Portugal Telecom após a oferta hostil da Sonae. As ações da Telefónica Móviles caíram 1,01%. As ações do Santander subiram 0,85%, com os investidores se antecipando ao balanço de 2005 que será divulgado nesta quarta-feira. As ações do BBVA registraram uma alta de 0,06%. As ações da Arcelor caíram 2,85% depois que o presidente da Comissão da União Européia, João Manuel Barroso, se opôs a interferências governamentais na oferta hostil feita pela Mittal Steel. Em Lisboa, o índice PSI-20 fechou em alta de 346,46 pontos (3,91%), para 9.196,92 pontos, com os investidores centrando o foco sobre a oferta da Sonae pela Portugal Telecom. As ações da PT subiram 18,46%, impulsionadas pelas esperanças de uma contraproposta. As ações do Banco Comercial Português caíram 0,40%, enquanto as da Energias de Portugal avançaram 1,09%.