Bolsa de Madri tem queda de 0,16%; Lisboa +0,47% A Bolsa de Madri fechou com o índice Ibex-35 em baixa de 18,50 pontos (0,16%), para 11.377,40 pontos, pressionado pelas perdas das ações do setor bancário, em meio ao desapontamento com relação aos lucros do Credit Suisse e do BNP Paribas e declarações do novo presidente do Federal Reserve sobre as taxas de juro, disseram traders e analistas As ações do BBVA caíram 0,78% e as do SCH recuaram 0,25%. As ações da Iberia subiram 1,71%, impulsionadas pelos dados positivos de tráfego de passageiros. As ações da Red Electrica avançaram 1,47% depois do Deutsche Bank ter elevado sua meta para o preço do ativo. No setor de telecomunicações, as ações da Telefónica caíram 0,69% e as da Telefónica Móviles avançaram 1,36%. Em Lisboa, o índice PSI-20 fechou em alta de 44,20 pontos (0,47%), para 9.368,39 pontos. Traders disseram que as ações da Sonae e da Sonae.com subiram 3,08% e 3,37%, respectivamente, impulsionadas por comentários positivos de um broker caso a oferta pela Portugal Telecom seja bem sucedida. As ações da Portugal Telecom subiram 0,51%, enquanto as da Energias de Portugal e as do Banco Comercial Português ficaram ambas estáveis.