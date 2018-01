Bolsa de Milão tem alta de 0,39% com informes positivos Na Bolsa de Milão, o índice S&P-Mib fechou em alta de 149 pontos (0,39%), em 38.121 pontos. As ações da Capitalia, do setor financeiro, subiram 2,25%, em reação a seu informe de resultados. As da Fiat avançaram 3,43%, devido à expectativa positiva em relação ao indicador de veículos novos registrados na Itália em fevereiro, a ser divulgado na próxima semana. Nesta semana, o S&P-Mib acumulou uma alta de 1,93%.