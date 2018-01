Bolsa de Nova York fecha em novo nível recorde Os principais índices das Bolsas de Nova York fecharam em alta hoje, com o índice Dow Jones batendo novo nível de recorde 12.510,57 pontos, superior à marca de 12.471,32 pontos registrada no último dia 19, considerada a maior pontuação do índice até esta quarta-feira. O índice Dow Jones subiu 0,83%, ou 103 pontos; o Nasdaq avançou 0,73%, ou 17 pontos; e o S&P-500 registrou alta de 0,70% ou 9 pontos.