Bolsa de Nova York inverte o sinal e opera em baixa O movimento de alta verificado pela manhã no mercado norte-americano de ações perdeu impulso e alguns investidores estão buscando realizar lucros, depois das altas dos últimos dias. Hoje pela manhã, o índice Dow Jones havia estabelecido nova máxima recorde em 12.490,70 pontos, em reação a notícias de fusões e aquisições. Por volta das 18 horas, o Dow Jones perdia 0,05%, o Nasdaq caía 1,06% e o Standard & Poor's-500 recuava 0,41%. Entre as componentes do Dow Jones, as ações do Citigroup subiam 2,1%, em reação à elevação de recomendação pela Merrill Lynch, e as da Exxon Mobil caíam 1,8%, em reação à queda dos preços do petróleo. As informações são da Dow Jones.