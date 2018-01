Bolsa de Nova York recua após dado de atividade do Fed O mercado norte-americano de ações opera com os principais índices em baixa, em reação ao índice de atividade do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) de Filadélfia, que ficou abaixo das previsões, e também depois da revisão para baixo do crescimento do PIB dos EUA no terceiro trimestre. A decepção dos investidores com os informes de resultados da Nike e da Bed, Bath & Beyond também estão pesando no sentimento do mercado. Robert Pavlik, da Oak Tree Asset Management, disse que "a volatilidade cresceu porque muitos profissionais já saíram para o feriado". Os indicadores fracos afetaram principalmente as ações cíclicas, cujo desempenho tende a acompanhar os ciclos econômicos (por volta das 16h30, Alcoa cedia 3,2% e Caterpillar recuava 1,3%). As ações do setor de tecnologia seguem no movimento de baixa dos últimos dias, reagindo também aos alertas de queda nos lucros da Jabil Circuits (-9,1%) e da PMC-Sierra (-5,1%). Às 16h50 (de Brasília), o Dow Jones caía 0,36%, o Nasdaq recuava 0,58% e o Standard & Poor's-500 perdia 0,41%. As informações são da Dow Jones.