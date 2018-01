Bolsa de Nova York sobe ajudada por Citigroup O mercado acionário norte-americano prossegue em seu rali de final de ano. O índice Dow Jones sobe 0,28%; o S&P 500, 0,20% e o Nasdaq ganha 0,30%.Um upgrade (elevação de recomendação) do Citigroup, o maior banco do mundo, e notícias sobre compras alavancadas davam o estofo para a continuidade das altas em Wall Street. O Citigroup subia 1%, após o Merrill Lynch ter elevado a recomendação para o banco, citando a valorização atraente, ao mesmo tempo em que reiterou a confiança sobre a capacidade de o banco atingir suas metas de lucro para 2007. A Harrah´s Entertainment estava à beira de ser vendida para as empresas de private equity Apollo Management e Texas Pacific Group por pelo menos US$ 90 por ação, de acordo com uma matéria publicada no Wall Street Journal no sábado. Segundo analistas, o negócio era um lembrete em relação às condições de liquidez extremamente favoráveis que estão alavancando o mercado neste ano. A Oracle deve divulgar resultado do segundo trimestre hoje, com os analistas prevendo lucro de US$ 0,21 por ação no período. No pano de fundo, o petróleo para fevereiro era negociado em baixa de 0,95%, a US$ 63,49 por barril, na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex). As informações são da Dow Jones.