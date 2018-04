Bolsa de Nova York termina em alta com balanços O mercado norte-americano de ações fechou em alta, com o índice Dow Jones a apenas 14 pontos de seu recorde de fechamento de 12.786,64 pontos, estabelecido em 20 de fevereiro; durante o pregão, o Dow Jones chegou a superar aquele nível. O Nasdaq fechou em leve baixa, pressionado pelo desempenho fraco das ações do setor de semicondutores. Operadores disseram que o mercado reagiu favoravelmente aos dados da inflação nos EUA em março, à baixa dos preços do petróleo, ao recuo dos juros dos títulos do Tesouro norte-americano (Treasuries) e a informes de resultados financeiros de empresas como Coca-Cola e Johnson & Johnson. "Os resultados do primeiro trimestre e as projeções de lucro que temos visto têm sido bastante saudáveis. Isso está tornando os investidores mais confiantes quanto ao crescimento contínuo", comentou Georges Yared, da Yared Investment Research. Entre as componentes do Dow Jones, as ações da Coca-Cola subiram 2,59% e as da Johnson & Johnson avançaram 2,43%, em reação a seus informes de resultados. As da Home Depot avançaram 2,28%, em reação ao indicador de construções de imóveis residenciais iniciadas em março. As da IBM subiram 0,98% e as da Intel avançaram 1,40%; ambas divulgariam resultados depois do fechamento (assim como Yahoo, cujas ações subiram 1,52%). Entre as empresas que divulgaram resultados também estavam Black & Decker (+4,4%) e TD Ameritrade (-9,2%). As ações da avaliadora de crédito Fair Isaac caíram 8,6%, depois de a empresa rebaixar sua previsão de lucro para o segundo trimestre e para o ano. O índice Dow Jones fechou em alta de 52,58 pontos, ou 0,41%, em 12.774,04 pontos. O Nasdaq fechou em baixa de 1,38 ponto, ou 0,05%, em 2.516,95 pontos. O Standard & Poor's-500 subiu 3,01 pontos, ou 0,20%, para pontos. O Nyse Composite subiu 6,16 pontos, ou 0,06%, para 9.631,69 pontos. O volume negociado na Nyse alcançou 1,573 bilhão de ações, de 1,553 bilhão ontem; 1.738 ações subiram, 1.580 caíram e 129 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume alcançou 1,914 bilhão de ações negociadas, de 1,806 bilhão ontem, com 1.279 ações fechando em alta e 1.749 em queda. As informações são da Dow Jones.