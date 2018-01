Bolsa de NY abre em alta, favorecida pelo setor aéreo Os mercados de ações abriram em alta em Nova York, favorecidos pelo bom desempenho do setor aéreo, em meio às especulações de fusões e aquisições. Às 12h31, o índice Dow Jones subia 0,27%, o Nasdaq avançava 0,50% e o S&P-500 registrava ganho de 0,23%. O anúncio de que as vendas no varejo nos EUA em novembro cresceram muito mais do que o esperado também deve contribuir para um movimento de alta inicial, ao reduzir os temores de desaceleração muito acentuada da economia norte-americana no quarto trimestre. No pré-mercado, as ações da Continental Airlines subiram 4,9% com a notícia de que a empresa negocia uma fusão com a UAL. As ações da UAL, controladora da United Airlines, estavam em alta de 4,7%. As ações do Midwest Air Group avançavam 24% depois de o AirTran Holding ter apresentado oferta por todas as ordinárias da empresa. Os papéis da AirTran subiam 2%. Outra ação em foco será Apple Computer, que subia 1,4% no pré-mercado, depois de o Morgan Stanley ter elevado o preço-alvo do papel de US$ 90,00 para US$ 110,00. No mercado de câmbio, o dólar reagiu em sensível alta ao anúncio, pelo Departamento do Comércio, de que as vendas no varejo nos EUA deram um inesperado salto de 1,00% em novembro, ante a expectativa de aumento de apenas 0,2%. O euro caía 0,50% a 1,3215, enquanto o dólar subia 0,38% para 117,38 ienes. Os preços dos títulos do Tesouro dos EUA (Treasuries), por sua vez, recuaram com o dado de vendas. A taxa do papel de dez anos subia 1,38% para 4,5485%. O petróleo segue em baixa antes da reunião que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) deverá realizar amanhã na Nigéria, ante o fortalecimento das expectativas de que a organização não decidirá um novo corte na produção. O mercado também aguarda os dados sobre os estoques de petróleo nos EUA que serão divulgados às 13h30. Às 12h15 (de Brasília), o West Texas para janeiro era negociado em baixa de 0,13%, em US$ 60,94 o barril, na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) eletrônica. As informações são da agência Dow Jones.