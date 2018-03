Bolsa de NY acompanha petróleo e fecha em leve alta O mercado norte-americano de ações fechou com os principais índices em leve alta, depois de ter operado em baixa pela manhã. Ao longo do dia, o mercado de ações acompanhou os preços do petróleo, que subiram pela manhã e recuaram à tarde. "É a velha história: os preços do petróleo recuaram e as ações subiram", comentou Michael Farr, da Farr, Miller & Washington. Ações Entre os destaques do pregão estavam as ações do setor de tecnologia. As ações da IBM subiram 1,52%, depois de elevação de recomendação pelos analistas do UBS. As da indústria de fibras ópticas Tellabs caíram 4,4%, depois de a empresa fazer um alerta de queda nos lucros. As da rede de lojas de eletrônicos RadioShack avançaram 12%, depois de a CNBC informar que a empresa contratou a Goldman Sachs para explorar alternativas estratégicas, entre elas a venda da empresa. O mesmo motivo impulsionou as ações da rede de lojas de roupas Gap, que subiram 7,3%. As ações da General Electric recuaram 0,03%, depois de a empresa anunciar a fabricante de equipamentos para perfuração de poços de petróleo Vetco Gray por US$ 1,9 bilhão. No setor de exploração de petróleo, as ações da Forest Oil caíram 3,5%, em reação ao anúncio do acordo para a compra da Houston Exploration (cujas ações subiram 4,1%). As ações da Alcoa, que abre a temporada de divulgação de resultados do quarto trimestre amanhã, caíram 0,97%. Índices O índice Dow Jones fechou em alta de 25,48 pontos, ou 0,21%, em 12.423,49 pontos. A mínima foi em 12.337,37 pontos e a máxima em 12.445,92 pontos. O Nasdaq encerrou com ganho de 3,95 pontos, ou 0,16%, em 2.438,20 pontos, com mínima em 2.421,13 pontos e máxima em 2.445,63 pontos. O Standard & Poor's-500 subiu 3,13 pontos, ou 0,22%, para 1.412,84 pontos. O NYSE Composite subiu 16,08 pontos, ou 0,18%, para 9.041,12 pontos. O volume negociado na NYSE ficou em 1,613 bilhão de ações, de 1,777 bilhão na sexta-feira; 1.965 ações subiram, 1.347 caíram e 141 fecharam nos mesmos níveis da sexta-feira. No Nasdaq, o volume ficou em 1,954 bilhão de ações negociadas, de 2,122 bilhão na sexta-feira, com 1.539 ações fechando em alta e 1.506 em queda. As informações são da Dow Jones.