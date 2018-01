Bolsa de NY atinge novo recorde durante o pregão O índice industrial Dow Jones atingiu nova máxima intraday (durante um pregão, e não no fechamento), a 12.384,30 pontos, com investidores mantendo firmes suas apostas na valorização da bolsa norte-americana. O mercado acionário sobe a despeito da alta do petróleo e da apreciação do juro dos títulos do Tesouro dos EUA (Treasuries). Nos últimos três meses, o índice já acumula ganho de 7,3%. Desde o final de 2005, o Dow Jones já projeta valorização de 15%. O estrategista-chefe para ações do Citigroup, Tobias Levkovich, elevou sua previsão para o índice no final de 2007 de 12.750 pontos para 14.000 pontos. Às 13h26 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,47% para 12.374,90 pontos; o índice Nasdaq avançava 0,97% para 2.455,78 pontos; o S&P 500 operava em alta de 0,58% a 1.421,47 pontos. A blue chip (ação de primeira linha) Honeywell subia mais de 2%, depois de emitir previsão favorável para seu resultado. A queda acima da prevista dos pedidos de auxílio-desemprego e o aumento maior do que o esperado no preço das importações confirma a visão assumida recentemente pelos mercados, de modo geral, de que o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) tem poucos motivos para cortar o juro nos primeiros meses de 2007. A percepção puxou o juro dos Treasuries novamente em alta nesta quinta-feira, o que, potencialmente, pressionaria as ações. Os papéis da Lehman Brothers caíram mais de 1%, apesar de ter anunciado resultado melhor; as ações do Bear Stearns avançaram levemente em reação a números favoráveis de seu balanço. A Lehman Brothers disse que seu lucro líquido subiu 22% para US$ 1 bilhão ou US$ 1,72 por ação no quarto trimestre, acima da projeção dos economistas de que chegaria a US$ 1,68 por ação. As receitas cresceram 23%, para US$ 4,53 bilhões, e também superaram a previsão de US$ 4,4 bilhões no período. O Bear Stearns divulgou aumento de 38% em seu lucro líquido para US$ 562,8 milhões ou US$ 0,04 por ação, a partir de receitas 28% maiores, de US$ 2,41 bilhões. Também ambos os números superaram as projeções de lucro de US$ 3,36 por ação e receita de US$ 2,20 bilhões. As informações são das agências internacionais.