Bolsa de NY cai à mínima após fraco dado industrial Os principais índices de ações do mercado norte-americano oscilam perto das mínimas do dia, depois do inesperado forte declínio do índice de atividade industrial regional do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) da Filadélfia. O fraco indicador desencadeou uma liquidação no mercado de ações, ao reacender os temores de que a desaceleração econômica norte-americana pode ser mais severa do que se imaginava. Em Chicago, os contratos futuros de juros estão agora precificando uma ligeira chance de um corte da taxa básica de juros nos EUA no final do ano. Entre as ações, o movimento de venda é amplo, mas atinge principalmente as blue chips (empresas com ações de primeira linha) Hewllet-Packard, que perde 5,11%, IBM, em queda de 2,24%, United Technologies, com recuo de 1,75%, e Boeing, que cede 0,46%. Às 16h32 (horário de Brasília), o índice Dow Jones caía 95 pontos, ou 0,82%, o Nasdaq recuava 16 pontos, ou 0,74%, e o S&P-500 registrava uma queda de 7 pontos, ou 0,60%. As informações são da Dow Jones.