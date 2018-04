Bolsa de NY cai, mas abril é o melhor mês desde 2003 O mercado norte-americano de ações fechou em queda, com os investidores reagindo a indicadores econômicos fracos nos EUA. Ainda assim, o índice Dow Jones estabeleceu durante o pregão um novo recorde intraday (durante o dia), em 13.162,06 pontos. Mesmo com a baixa de hoje, abril foi o melhor mês desde dezembro de 2003 para o Dow Jones e também para o S&P-500; no caso do Nasdaq, este foi o melhor mês desde outubro do ano passado. "Hoje, o mercado reagiu aos dados decepcionantes de gastos do consumidor e de atividade industrial. E, basicamente, os investidores preferiram ignorar um indicador importante, que mostrou que a inflação recuou em março. Isso indica que o mercado está perto do topo de sua faixa de oscilação de médio prazo, porque os investidores estão começando a focalizar indicadores econômicos não muito favoráveis", comentou o analista técnico Peter Green, da Northeast Securities. Entre os destaques do pregão estavam as ações do mercado de opções International Securities Exchange, com alta de 46%, depois de a Deutsche Börse anunciar um acordo para a compra da ISE por US$ 2,8 bilhões. As ações da rede de lojas de eletrônicos RadioShack avançaram 4,9%, em reação a seu informe de resultados; as da indústria de doces William Wrigley Jr. subiram 7%, também em reação a seu informe de resultados. Entre as componentes do Dow Jones, as ações da Verizon subiram 0,77%, depois de a empresa divulgar resultados; as da Procter & Gamble, que divulga resultados na quarta-feira, avançaram 2,25%. O índice Dow Jones fechou em queda de 58,03 pontos, ou 0,44%, em 13.062,91 pontos. O Nasdaq terminou em baixa de 32,12 pontos, ou 1,26%, em 2.525,09 pontos. O Standard & Poor's-500 caiu 11,70 pontos, ou 0,78%, para 1.482,37 pontos. O Nyse Composite recuou 77,63 pontos, ou 0,80%, para 9.627,73 pontos. O volume negociado na Nyse alcançou 1,711 bilhão de ações, de 1,5 bilhão na sexta-feira; 909 ações subiram, 2.403 caíram e 125 fecharam nos mesmos níveis da sexta-feira. No Nasdaq, o volume alcançou 2,153 bilhões de ações negociadas, de 2,147 bilhões na sexta-feira, com 922 ações fechando em alta e 2.155 em queda. No mês de abril, o Dow Jones acumulou uma alta de 5,74%; o Nasdaq, um avanço de 4,27%; e o S&P-500, um ganho de 4,33%. Nos primeiros quatro meses de 2007, o Dow Jones acumula uma alta de 4,81%; o Nasdaq, um avanço de 4,55%; e o S&P-500, um ganho de 4,52%. As informações são da Dow Jones.