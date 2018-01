Bolsa de NY cedem com sobretaxa à China As ações norte-americanas recuam, num movimento atribuído às declarações da Casa Branca de que não vai mais isentar as companhias chinesas de suas leis anti-subsídio. Às 13h24 (de Brasília), o Dow Jones perdia 0,36%; o Nasdaq caía 0,33%; e o S&P 500 operava em -0,51%. Hoje, o governo de George W. Bush informou que não irá mais isentar as companhias chinesas das leis anti-subsídios dos EUA e aceitou estudar um pedido de proteção das empresas norte-americanas para as importações de papel. "Nós estamos aplicando sobretaxas compensatórias", informou uma autoridade do Departamento do Comércio dos Estados Unidos sob condição de não ter seu nome revelado. "A economia da China se desenvolveu a um ponto que nos permite usar nossas leis anti-subsídio e estamos fazendo isso", declarou. Numa primeira avaliação de analistas, a medida poderá provocar aumento dos preços importados pelos EUA e reduzir a compra de ativos norte-americanos. As informações são da agência Dow Jones.