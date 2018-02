Bolsa de NY encerra com perda apesar da pausa do Fed O mercado norte-americano de ações fechou em queda, mesmo depois de o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) manter a taxa básica de juros inalterada pela primeira vez depois de elevá-la em 17 reuniões consecutivas. Analistas disseram que a pausa do Fed não foi recebida com entusiasmo porque não foram dissipadas as preocupações quanto às condições da economia dos EUA. "Articular um 'pouso suave' é difícil, e há preocupações com a possibilidade de o Fed ter ido longe demais em seu esforço para moderar o crescimento econômico", disse o estrategista-chefe da McDonald Investments, John Caldwell. "Alguns investidores acreditam que o Fed errou, exagerando no aperto monetário, e que a economia vai entrar numa recessão. Sem dúvida, existem aqueles que temem que a economia esteja se desacelerando demais e que a inflação esteja fugindo ao controle", comentou o estrategista-chefe da Edward Jones, Alan Skrainka. Para Janet Engels, diretora de pesquisa para clientes privados da RBC Dain Rauscher, "a incerteza continua, e os investidores não gostam de incertezas: já passamos pela última elevação das taxas de juro ou a decisão de hoje é só uma pausa? Vamos conseguir um pouso suave?" O estrategista-chefe da Deutsche Bank Alex Brown, Larry Adam, lembra que o Fed passou por seis ciclos de aperto monetário desde 1980 (fora o atual) e que quatro deles foram acompanhados por "hard landing" (ou "pouso forçado", nome dado à brusca desaceleração da economia, em oposição a "pouso suave", ou redução gradual da atividade econômica) que levaram a recessões, em 1980, 1987, 1989 e 2000. Nesses quatro casos, 12 meses depois da última elevação da taxa de juros, o índice de ações S&P-500 acumulava, em média, uma queda de 5,4%. Os dois "pousos suaves" aconteceram em 1984 e em 1995; 12 meses após o fim desses ciclos, o S&P-500 acumulava, em média, uma alta de 32%. Entre os destaques do pregão de hoje estava Bristol-Myers Squibb, com queda de 6,9%, depois de a Apotex lançar uma versão genérica do anticoagulante Plavix. As ações da Brocade Communications caíram 18%, depois de a empresa anunciar um acordo para a compra da McData por US$ 713 milhões. Entre as componentes do índice Dow Jones, os destaques negativos foram as ações cíclicas, cujo desempenho tende a acompanhar os ciclos econômicos (Caterpillar -2,16%, United Technologies -1,92%, Boeing -2,01%). O índice Dow Jones fechou em queda de 45,79 pontos (0,41%), em 11.173,59 pontos. A mínima foi em 11.145,02 pontos e a máxima em 11.266,68 pontos. O Nasdaq fechou em queda de 11,65 pontos (0,56%), em 2.060,85 pontos, com mínima em 2.054,13 pontos e máxima em 2.083,90 pontos. O Standard & Poor's-500 caiu 4,29 pontos (0,34%), em 1.271,48 pontos. O NYSE Composite recuou 28,34 pontos (0,34%), para 8.210,19 pontos. O volume negociado na NYSE alcançou 1,622 bilhão de ações, de 1,356 bilhão ontem; 1.345 ações subiram, 1.975 caíram e 145 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume alcançou 1,904 bilhão de ações negociadas, de 1,439 bilhão ontem, com 1.005 ações fechando em alta e 2.010 em queda. As informações são da Dow Jones.