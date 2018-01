Bolsa de NY encerra com valorização em dia de fusões O mercado norte-americano de ações fechou em alta, em dia marcado por anúncios de fusões e aquisições. Segundo o analista Art Hogan, da Jefferies, contribuiu para a alta o fato de as Bolsas estarem voltando "da primeira semana de queda, depois de quatro semanas de altas". Para ele, os investidores focalizaram dois fatores: "a pletora de atividade de fusões e aquisições e a percepção de que a eleição de amanhã vai gerar um Congresso dividido, o que é um cenário muito positivo para as ações". Ações As ações da For Seasons Hotels subiram 29,2%, em reação à oferta de compra da empresa por um grupo de investidores que inclui o CEO da empresa, Isadore Sharp, o príncipe saudita Alwaleed bin Talal e a Cascade Investment, controlada pelo chairman da Microsoft, Bill Gates. As da Kos Pharmaceuticals avançaram 53,8%, depois do anúncio da oferta de aquisição de US$ 3,7 bilhões feita pela Abbott Labs (cujas ações recuaram 0,4%). As ações da Swift Transportation subiram 24,1%, depois de o acionista majoritário e ex-CEO Jerry Moyes oferecer US$ 2,2 bilhões pela parcela que não controla da empresa. As da OSI Restaurant Partners, que controla a rede de churrascarias Outback Steakhouse, avançaram 22,6%, depois de a empresa aceitar uma oferta de aquisição de US$ 3 bilhões da Bain Capital e da Catterton Partners. No setor de mídia, as ações da XM Satellite Radio subiram 15,6% em reação a seu informe de resultados; as de sua concorrente Sirius Satellite Radio, que divulga resultados na quarta-feira, avançaram 6,9%. As ações da Palm Inc. caíram 7,6%, depois de a NTP Inc. entrar com um processo contra a empresa por suposta violação de patentes. Ainda neste ano, a NTP havia processado a Research In Motion, concorrente da Palm e produtora do aparelho de comunicação BlackBerry, obtendo um acordo de US$ 612 milhões fora dos tribunais. As ações da Research in Motion subiram 3,5%. No setor de mineração, as ações da canadense Bema Gold subiram 10,3%, em reação ao anúncio de que a empresa será comprada pela concorrente Kinross Gold, também do Canadá, por US$ 3,1 bilhões; as ações da Kinross caíram 9,4%. Índices O índice Dow Jones fechou em alta de 119,51 pontos, ou 1,00%, em 12.105,55 pontos. A mínima foi em 11.984,76 pontos e a máxima em 12.117,71 pontos. O Nasdaq encerrou com ganho de 35,16 pontos, ou 1,51%, em 2.365,95 pontos, com mínima em 2.341,66 pontos e máxima em 2.371,81 pontos. O Standard & Poor's-500 subiu 15,48 pontos, ou 1,13%, para 1.379,78 pontos. O Nyse Composite, que reúne todas as ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse), avançou 102,86 pontos, ou 1,18%, para 8.819,62 pontos. O volume negociado na Nyse alcançou 1,537 bilhão de ações, de 1,525 bilhão na sexta-feira; 2.543 ações subiram, 799 caíram e 131 fecharam nos mesmos níveis da sexta-feira. No Nasdaq, o volume ficou em 1,930 bilhão de ações negociadas, com 2.108 ações fechando em alta e 949 em queda. As informações são da Dow Jones.