Bolsa de NY encerra em alta com queda do petróleo O mercado norte-americano de ações fechou em alta, em dia marcado por queda dos preços do petróleo e pelos informes de resultados de cinco das 30 empresas cujas ações compõem o índice Dow Jones. As Bolsas dos EUA operaram boa parte do pregão em baixa, passando a subir no começo da tarde, quando ficou claro que os futuros de petróleo encerrariam a sessão em queda. "O fato de termos operado em queda, mas sem devolver todos os ganhos de ontem, como vinha acontecendo nas últimas semanas, foi um fator positivo para a confiança, o que deu mais conforto para as pessoas entrarem no mercado", comentou o diretor de operações da Rydex Investments, Stephen Sachs. Entre as componentes do Dow Jones, as ações da AT&T subiram 4,21%, as da McDonald's recuaram 0,23%, as da 3M caíram 4,99%, as do Altria Group (ex-Philip Morris) subiram 0,70% e as da DuPont avançaram 0,25%. As ações da Kraft Foods, que tem o Altria Group como seu principal acionista, subiram 6,8%, em reação a seu informe de resultados. As da General Motors, que divulga balanço amanhã, avançaram 3,3%. No setor de tecnologia, as ações da Texas Instruments, que havia divulgado resultados ontem depois do fechamento, subiram 3,99%. As da Agere Systems, que produz semicondutores e software, tiveram alta de 24%, em reação a seu informe de resultados. Entre as empresas que divulgarão resultados amanhã, os destaques são Anheuser-Busch, Boeing, Cirrus Logic, General Motors, Kimberly-Clark, LSI Logic, Lucent technology, Martha Stewart Living Omnimedia, Monster Worldwide, Pulte Homes, Timken e Trident Microsystems. O índice Dow Jones fechou em alta de 52,66 pontos (0,48%), em 11.103,71 pontos. A mínima foi em 10.999,90 pontos e a máxima em 11.133,81 pontos. O Nasdaq fechou em alta de 12,06 pontos (0,58%), em 2.073,90 pontos, com mínima em 2.055,34 pontos e máxima em 2.080,11 pontos. O Standard & Poor's-500 subiu 7,97 pontos (0,63%), para 1.268,88 pontos. O NYSE Composite avançou 49,83 pontos (0,62%), para 8.149,77 pontos. O volume negociado na NYSE alcançou 1,751 bilhão de ações, de 1,582 bilhão ontem; 2.245 ações subiram, 1.071 caíram e 140 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume alcançou 1,935 bilhão de ações negociadas, de 1,928 bilhão ontem, com 1.860 ações fechando em alta e 1.184 em queda.