Bolsa de NY encerra em baixa após 5 altas consecutivas O mercado norte-americano de ações fechou com os principais índices em queda, depois de cinco pregões consecutivos de altas. Tanto na Bolsa de Nova York (Nyse) como no mercado Nasdaq, os volumes foram os menores do ano. "Sem atividade no Fed (Federal Reserve, banco central dos EUA) e sem indicadores, o mercado olhou para os preços do petróleo, onde a alta de hoje colocou pressão sobre as ações", comentou Mark Keller, da AG Edwards. As ações da rede de lojas de utilidades domésticas Loew's caíram 4%, em reação a seu informe de resultados. As da Ford perderam 6,6%, depois de rebaixamento de recomendação pelo Crédit Suisse. Isso afetou as ações das indústrias de autopeças (TRW Automotive -5,1%, Lear -4,2%). No setor de comércio varejista, as ações da Dollar general caíram 10%, depois de a empresa rebaixar sua previsão de lucro para o trimestre. As ações do setor de ouro subiram, em reação à alta dos preços do metal (Gamis Gold +6,2%, Goldcorp +6,1%, Gold Fields +6,2%). As ações da National Semiconductor caíram 4,9%, as da Intersil recuaram 5,4% e as da Fairchild Semiconductor perderam 3,6%, depois de a Lehman Brothers rebaixar sua recomendação para o setor de semicondutores. Na área de internet, as ações da Google caíram 1,6%, em reação a informe da ComScore Networks segundo o qual a participação da empresa no mercado norte-americano de instrumentos de busca caiu 1 ponto porcentual em julho. Entre as construtoras, as ações da Toll Brothers, que divulga resultados nesta terça-feira, caíram 4%. O índice Dow Jones fechou em queda de 36,42 pontos (0,32%), em 11.345,05 pontos. A mínima foi em 11.321,99 pontos e a máxima em 11.380,99 pontos. O Nasdaq fechou em queda de 16,20 pontos (0,75%), em 2.147,75 pontos, com mínima em 2.140,81 pontos e máxima em 2.153,53 pontos. O Standard & Poor's-500 caiu 4,78 pontos (0,37%), para 1.297,52 pontos. O NYSE Composite recuou 18,23 pontos (0,22%), para 8.361,70 pontos. O volume negociado na NYSE ficou em 1,124 bilhão de ações, de 1,352 bilhão na sexta-feira; 1.365 ações subiram, 1.940 caíram e 154 fecharam nos mesmos níveis da sexta-feira. No Nasdaq, o volume ficou em 1,327 bilhão de ações negociadas, de 1,708 bilhão na sexta-feira, com 1.025 ações fechando em alta e 2.009 em queda. As informações são da Dow Jones.