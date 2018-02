Bolsa de NY encerra em leve alta com queda do petróleo Os principais índices do mercado norte-americano de ações tiveram uma leve alta, embora o NYSE Composite, que inclui todas as ações listadas na Bolsa de Nova York, tenha fechado em queda. O índice Dow Jones chegou a cair 50 pontos logo depois da abertura, mas recuperou terreno. Segundo operadores, o mercado reagiu positivamente a declarações feitas no fim da manhã pelo presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) de St. Louis, William Poole. "Ele disse que a economia não está frágil, que existe vigor, e acho que isso ajudou a reduzir as preocupações quanto a uma recessão. Não há dúvida de que a queda dos preços do petróleo também ajudou", comentou Michael Farr, da Farr, Miller & Washington. As ações da Telus, do setor de telecomunicações, subiram 17%, depois de a empresa anunciar o plano de se transformar em um fundo (income trust), de modo a ter vantagens fiscais e a tornar eventuais aquisições mais baratas (ou a levantar mais dinheiro na eventual venda de subsidiárias). No setor de tecnologia, as ações da Freescale Semiconductor avançaram 21%, após a empresa dizer que está em negociação com possíveis compradores. As da Dell caíram 2,1%; pela segunda vez neste ano, a empresa cancelou uma conferência com analistas, alegando atraso na entrega de seu informe de resultados do segundo trimestre à SEC (Securities and Exchange Comission, o órgão regulador do mercado financeiro dos EUA). As ações da Microsoft registraram ganho de 1,2%, depois de anunciado o lançamento de uma versão barata do console de jogos Xbox 360 no mercado japonês. Mineração e petróleo A queda dos preços do petróleo fez as ações da Exxon Mobil caírem 2,8%. As da Alcoa recuaram 5,3%, depois de o Wall Street Journal dizer que as gigantes do setor de alumínio enfrentam um desafio crescente por parte de empresas baseadas em países emergentes. As ações das mineradoras de ouro reagiram à queda dos preços do metal: Meridian Gold cedeu 12%; AngloGold Ashanti, 7,5%; e Freeport McMoRan Copper & Gold, 7,5%. As ações das redes varejistas subiram (Wal-Mart +1,6%, Home Depot +2,3%). As ações da rede best Buy, que divulga resultados nesta terça-feira, subiram 3,2%, depois de comentários de analistas da Goldman Sachs. O índice Dow Jones fechou em alta de 4,73 pontos (0,04%), em 11.396,84 pontos. A mínima foi em 11.342,17 pontos e a máxima em 11.421,25 pontos. O Nasdaq fechou em alta de 7,46 pontos (0,34%), em 2.173,25 pontos, com mínima em 2.147,44 pontos e máxima em 2.180,39 pontos. O Standard & Poor's-500 subiu 0,62 ponto (0,05%), para 1.299,54 pontos. O NYSE Composite caiu 32,47 pontos (0,39%), para 8.262,17 pontos. O volume negociado na NYSE alcançou 1,685 bilhão de ações, de 1,322 bilhão na sexta-feira; 1.459 ações subiram, 1.771 caíram e 172 fecharam nos mesmos níveis da sexta-feira. No Nasdaq, o volume alcançou 1,728 bilhão de ações negociadas, de 1,509 bilhão na sexta-feira, com 1.384 ações fechando em alta e 1.616 em queda. As informações são da Dow Jones.