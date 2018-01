Bolsa de NY faz pausa nos ganhos e encerra em queda O mercado de ações norte-americano fechou em baixa hoje, com os investidores fazendo uma pausa para respirar depois dos recentes ganhos. Entre os destaques do dia estiveram as perdas de várias ações do setor de tecnologia (Yahoo, Novel e Oracle) e da gigante Merck & Co. Num dia marcado pela ausência de indicadores, analistas citaram ainda a falta de um catalisador para as transações. Os volumes negociados foram modestos. "Tivemos dois dias de bons ganhos e o mercado está tentando descobrir que caminho vai tomar agora", disse Todd Leone, da Cowen & Co. O próximo indicador será o importante relatório sobre as condições do mercado de mão-de-obra dos EUA em novembro, com divulgação agendada para sexta-feira. Ações As ações do Yahoo caíram 2,26% depois da companhia ter anunciado uma reorganização de sua estrutura e administração, num movimento que vai incluir a saída de alguns executivos chaves, incluindo o executivo-chefe de operações Dan Rosensweig. As ações da Novell caíram 5,37%, apesar da companhia ter se recuperado e registrado lucro em seu quarto trimestre fiscal, com os investidores olhando para a receita que ficou abaixo das expectativas. As ações da gigante Oracle fecharam em baixa de 5,20% depois que o Lehman Brothers, em nota para clientes, estimulou os investidores a realizarem lucro no papel antes de a companhia divulgar o resultado de seu segundo trimestre fiscal no próximo dia 18, dizendo que os investidores provavelmente vão avaliar as vendas abaixo das expectativas como desapontadoras. Entre as componentes do Dow Jones, as ações da Merck caíram 0,76%, depois da companhia farmacêutica ter reafirmado sua previsão de lucro para 2006 e ter elevado levemente a perspectiva para 2007. Índices O índice Dow Jones fechou em baixa de 22,35 pontos, ou 0,39%, em 12.309,25 pontos. A mínima foi em 12.294,83 pontos e a máxima em 12.335,45 pontos. O Nasdaq encerrou em queda de 6,52 pontos, ou 0,27%, em 2.445,86 pontos, com mínima em 2.436,47 pontos e máxima em 2.451,86 pontos. O Standard & Poor's-500 caiu 1,86 ponto, ou 0,13%, para 1.412.90 pontos. O NYSE Composite, que reúne todas as ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), recuou 17,17 pontos, ou 0,19%, para 9.047,76 pontos. O volume negociado na NYSE alcançou 1,558 bilhão de ações negociadas, de 1,561 bilhão de ações ontem; 1.496 ações subiram, 1.842 caíram e 152 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume alcançou 1,958 bilhão de ações negociadas, de 2,032 bilhões de ações ontem, com 1.420 ações fechando em alta e 1.655 em queda. As informações são da Dow Jones.