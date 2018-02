Bolsa de NY fecha em alta após ata do BC americano O mercado norte-americano de ações fechou em alta, depois de ter operado em baixa até a divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve. Pela manhã, o índice Dow Jones chegou a cair 52 pontos, depois de o fraco índice de confiança do consumidor alimentar preocupações quanto ao desempenho da economia dos EUA. No começo da tarde, a divulgação da ata do Fed foi recebida com alívio. "O Fed não fez nenhuma declaração de que as elevações das taxas de juro serão retomadas em breve, se é que serão retomadas. Além disso, o fato de o petróleo ter fechado abaixo do nível psicologicamente importante de US$ 70 por barril alimentou o sentimento positivo", comentou Andre Bakhos, da Princeton Financial. Entre as componentes do Dow Jones, as ações com melhor desempenho eram do setor de tecnologia (Intel +1,55%, Hewlett-Packard +1,36%, IBM +1,34%). No setor industrial, as ações da Boeing caíram 1,26% e as da Caterpillar recuaram 0,94%. As ações dos bancos de investimento também caíram, depois de a Punk Ziegel rebaixar sua recomendação para o setor, citando os preços atuais e os perfis de risco (Lehman Brothers -3,01%, Merrill Lynch -1,74%, Bear Stearns -3,02%, Morgan Stanley -1,9%). No setor farmacêutico, as ações da Schering-Plough subiram 2,6%, depois de a empresa concordar em pagar US$ 435 milhões ao governo dos EUA para que sejam arquivados os processos civis e criminais relacionados a acusações de manipulação de preços e práticas irregulares de marketing. No setor de artigos desportivos, as ações da Nike subiram 3,4% em reação ao anúncio de que a empresa vai criar um modelo especial do Air Max com a colaboração do rapper Eminem, para ser vendido em um leilão beneficente. O índice Dow Jones fechou em alta de 17,93 pontos (0,16%), em 11.369,94 pontos. A mínima foi em 11.301,66 pontos e a máxima em 11.377,62 pontos. O Nasdaq fechou em alta de 11,60 pontos (0,54%), em 2.172,30 pontos, com mínima em 2.145,22 pontos e máxima em 2.173,88 pontos. O Standard & Poor's-500 subiu 2,50 pontos (0,19%), para 1.304,28 pontos. O NYSE Composite subiu 24,46 pontos (0,29%), para 8.383,64 pontos. O volume negociado na NYSE alcançou 1,385 bilhão de ações, de 1,167 bilhão ontem; 2.263 ações subiram, 1.068 caíram e 154 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume alcançou 1,621 bilhão de ações negociadas, de 1,379 bilhão ontem, com 1.983 ações fechando em alta e 1.015 em queda. As informações são da Dow Jones.