Bolsa de NY fecha em alta após revisão do PIB dos EUA O mercado norte-americano de ações fechou em alta, depois de o Departamento do Comércio dos EUA revisar para cima o crescimento do PIB do país no terceiro trimestre. Os investidores também reagiram positivamente ao Livro Bege do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA). "Acho que os números revisados do PIB fizeram as pessoas sentirem-se um pouco melhor, acreditando que as coisas não estão tão ruins como se pensava há um mês", comentou o estrategista-chefe da DA Davidson, Fred Dickson. Entre os destaques do pregão estava a rede de joalherias Tiffany, com alta de 6,4%, em reação a seu informe de resultados. As do New York Times subiram 7,5%, em reação a informes de que o ex-CEO do American International Group (AIG) Hank Greenberg comprou uma participação na empresa, possivelmente com o objetivo de obter o controle (um porta-voz de Greenberg recusou-se a comentar os informes). As ações do NYSE Group caíram 5,4%, depois de o JP Morgan rebaixar sua recomendação. Índices O índice Dow Jones fechou em alta de 90,28 pontos, ou 0,74%, em 12.226,73 pontos. A mínima foi em 12.134,40 pontos e a máxima em 12.240,67 pontos. O Nasdaq encerrou com ganho de 19,62 pontos, ou 0,81%, em 2.432,23 pontos, com mínima em 2.414,80 pontos e máxima em 2,436,61 pontos. O Standard & Poor's-500 subiu 12,76 pontos, ou 0,92%, para 1.399,48 pontos. O NYSE Composite, que reúne todas as ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), subiu 95,53 pontos, ou 1,08%, para 8.947,17 pontos. O volume negociado na NYSE alcançou 1,626 bilhão de ações, de 1,609 bilhão ontem; 2.682 ações subiram, 685 caíram e 126 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume ficou em 1,933 bilhão de ações negociadas, de 2,022 bilhões ontem, com 2.101 ações fechando em alta e 971 em queda. As informações são da Dow Jones.