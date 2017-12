Bolsa de NY fecha em alta, em recuperação após queda O mercado norte-americano de ações fechou em alta, recuperando terreno depois da queda forte de ontem. O dia foi marcado pela queda dos preços do petróleo e pela divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA). "A ata tinha um pouco para todo mundo. Lendo o documento, você pode argumentar igualmente por uma pausa no ciclo de apertos monetários, ou por uma nova elevação das taxas de juro", comentou o diretor de estratégia Phil Dow, da RBC Dain Rauscher. Entre as ações listadas na NYSE, a que teve a maior alta foi NRG Energy, com ganho de 16%, depois de a Mirant anunciar que fez uma oferta de US$ 7,85 bilhões pela empresa, mas que ela foi rejeitada; as ações da Mirant subiram 1,5%.As ações da ADC Telecommunications caíram 20%, depois de a empresa anunciar um acordo para a compra da Andrew por US$ 3,3 bilhões; as ações da Andrew subiram 3,5%. As ações da ATI Technologies avançaram 9%, depois de a RBC Capital Markets revelar que a Advanced Micro Devices deverá anunciar uma aliança estratégica com a empresa, ou mesmo sua aquisição; as ações da AMD subiram 1,4%. As ações da rede de joalherias Tiffany subiram 5,2%, em reação a seu informe de resultados. O índice Dow Jones fechou em alta de 73,88 pontos (0,67%), em 11.168,31 pontos. A mínima foi em 11.091,15 pontos e a máxima em 11.182,07 pontos. O Nasdaq fechou em alta de 14,14 pontos (0,65%), em 2.178,88 pontos, com mínima em 2.165,79 pontos e máxima em 2.185,33 pontos. O Standard & Poor's-500 subiu 10,25 pontos (0,81%), para 1.270,09 pontos. O NYSE Composite avançou 78,12 pontos (0,96%), para 8.189,11 pontos. O volume negociado na NYSE alcançou 1,991 bilhão de ações, de 1,560 bilhão ontem; 2.480 ações subiram, 842 caíram e 142 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume alcançou 2,154 bilhões de ações negociadas, de 1,753 bilhão ontem, com 1.993 ações fechando em alta e 1.062 em queda. No mês de maio, o Dow Jones acumulou uma queda de 1,75% e o Nasdaq, uma perda de 6,19%. Nos primeiros quatro meses de 2006, o Dow acumulou uma alta de 4,21% e o Nasdaq, uma queda de 1,20%.