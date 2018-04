Bolsa de NY fecha em baixa com balanços de empresas O mercado norte-americano de ações fechou em queda, em dia marcado pela colisão de um avião de pequeno porte com um prédio residencial em Nova York. Um porta-voz do FBI disse não haver evidência de terrorismo; o aparente acidente aconteceu exatamente cinco anos e um mês depois dos ataques da Al Qaeda contra as torres do World Trade Center de Nova York e o Pentágono, em Washington. Operadores disseram que a ata da reunião do Fedederal Reserve (Fed, banco central dos EUA) em setembro, que mostrou que a autoridade monetária continua preocupada com a inflação, não teve impacto no mercado de ações. Os investidores mostraram maior preocupação com os informes de lucros das empresas no terceiro trimestre. "Podemos ainda estar no começo da temporada de informes de resultados, mas os que saíram até agora foram decepcionantes. Não havia nada que excitasse os investidores, mas havia o suficiente para deixá-los preocupados", comentou David Kotok, da Cumberland Advisors. Ações As ações da Alcoa caíram 5,20%, em reação a seu informe de resultados; entre as ações que reagiram à divulgação de balanços também estavam Genentech, que perdeu 1,79%, e Gannett, com queda de 2,58%. No setor financeiro, as ações da Legg Mason caíram 17%, depois de a empresa fazer um alerta de queda nos lucros; as da E*Trade Financial caíram 8,8% e as da Charles Schwab recuaram 4,7%, depois de o Bank of America anunciar que vai oferecer serviços de corretagem de valores via internet grátis para transações acima de US$ 25 mil. A PepsiCo divulga resultados amanhã e a General Electric na sexta-feira. Índices O índice Dow Jones fechou em queda de 15,04 pontos, ou 0,13%, em 11.852,13 pontos. A mínima foi em 11.812,18 pontos e a máxima em 11.875,18 pontos. O Nasdaq encerrou com baixa de 7,16 pontos, ou 0,31%, em 2.308,27 pontos, com mínima em 2.292,29 pontos e máxima em 2.322,07 pontos. O Standard & Poor's-500 registrou desvalorização de 3,47 pontos, ou 0,26%, para 1.349,95 pontos. O Nyse Composite, que reúne todas as ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse), recuou 22,98 pontos, ou 0,27%, para 8.540,62 pontos. O volume negociado na Nyse alcançou 1,605 bilhão de ações, de 1,513 bilhão ontem; 1.338 ações subiram, 1.972 caíram e 151 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume alcançou 2,019 bilhões de ações negociadas, de 1,810 bilhão ontem, com 1.222 ações fechando em alta e 1.797 em queda. As informações são da Dow Jones.