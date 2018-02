Bolsa de NY fecha em baixa, com temor sobre economia O mercado norte-americano de ações fechou em queda, revertendo os ganhos do início do pregão. Segundo operadores, a preocupação com a perspectiva da economia dos EUA contrabalançou os resultados positivos divulgados por empresas importantes. "Começamos em forma bastante boa, mas não conseguimos sustentar os ganhos, porque as preocupações com a economia balançaram o mercado. Está claro que 17 elevações das taxas de juro estão afetando os setores industriais", comentou o estrategista-chefe da Edward Jones, Alan Skrainka. As ações da Cisco Systems, que divulgou informe de resultados, subiram 14,38%; isso beneficiou as ações das concorrentes, como Juniper Networks (+3,8%), Lucent Technologies (+2,9%) e Alcatel (ADR +2%). Também em reação a informes de resultados, as ações da Disney caíram 0,52% (depois de terem chegado a subir 3,7%), as da Charles River Laboratories caíram 13%, as da construtora Toll Brothers recuaram 6,4% e a da fabricante de insumos hospitalares Hospira perderam 18%. As ações cíclicas, cujo desempenho tende a acompanhar os ciclos econômicos, caíram pelo segundo dia consecutivo (Caterpillar -4,30%, United Technologies -2,54%, Honeywell International - 2,16%). As ações das companhias aéreas caíram, embora os preços do petróleo tenham recuado das máximas do dia (Continental -7,4%, US Airways -2,8%, JetBlue -4,7%). O índice Dow Jones fechou em queda de 97,41 pontos (0,87%), em 11.076,18 pontos. A mínima foi em 11.071,14 pontos e a máxima em 11.248,91 pontos. O Nasdaq fechou em queda de 0,57 ponto (0,03%), com mínima em 2.056,77 pontos e máxima em 2.097,76 pontos. O Standard & Poor's-500 caiu 5,54 pontos (0,44%), para 1.265,94 pontos. O NYSE Composite recuou 17,56 pontos (0,21%), para 8.192,63 pontos. O volume negociado na NYSE alcançou 1,718 bilhão de ações, de 1,622 bilhão ontem; 1.392 ações subiram, 1.931 caíram e 121 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume alcançou 2,117 bilhões de ações negociadas, de 1,904 bilhão ontem, com 1.155 ações fechando em alta e 1.828 em queda. As informações são da Dow Jones.