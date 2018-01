Bolsa de NY fecha em baixa e Dow Jones perde no ano Os principais índices de ações do mercado norte-americano fecharam em baixa em Nova York, ao final de uma sessão volátil em que o índice Dow Jones apagou os ganhos do ano. Segundo analistas, as ações foram pressionadas pelo temor do possível impacto sobre o lucro corporativo futuro da combinação de inflação em elevação, viés de alta das taxas de juro e desaceleração do crescimento econômico. O índice Nasdaq fechou em baixa pela oitava sessão consecutiva. As ações americanas estão caindo desde 10 de maio, quando o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) elevou sua taxa de juro básica para 5% e deixou aberta a possibilidade de um novo aperto monetário. Desde então, o Dow Jones acumula uma queda de 8%, o Nasdaq uma perda de 10,7% e o S&P-500 uma desvalorização de 7,5%. No ano, o Dow Jones agora registra declínio de 0,11%, o Nasdaq uma queda de 6,02% e o S&P-500 uma perda de 1,97%. Na frente dos indicadores, o Departamento do Trabalho informou que o índice de preços ao produtor (PPI) subiu 0,2% em maio, abaixo das expectativas, enquanto o núcleo teve uma alta de 0,3%, superando as projeções. Agora, os investidores ficam na expectativa do índice de preços ao consumidor (CPI) de maio, que será divulgado nesta quarta-feira antes da abertura do mercado. A previsão de consenso dos analistas é de uma alta de 0,4% do CPI cheio e de +0,2% do núcleo. O índice Dow Jones fechou em queda de 86,44 pontos (0,80%), em 10.706,14 pontos. A mínima foi em 10.700,93 pontos e a máxima em 10.9862,30 pontos. O Nasdaq fechou em queda de 18,85 pontos (0,90%), em 2.072,47 pontos, com mínima em 2.067,74 pontos e máxima em 2.108,36 pontos. O Standard & Poor's-500 caiu 12,72 pontos (1,03%), para 1.223,68 pontos. O NYSE Composite perdeu 135,66 pontos (1,73%), para 7.719,78 pontos. O volume negociado na NYSE alcançou 2,313 bilhões de ações, de 1,626 bilhão de ações ontem; 755 ações subiram, 2.582 caíram e 116 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume alcançou 2,072 bilhões de ações negociadas, de 1,908 bilhão de ações ontem, com 810 ações fechando em alta e 2.281 em queda. As informações são da Dow Jones.