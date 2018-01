Bolsa de NY fecha em queda, à espera de dados de emprego O mercado norte-americano de ações fechou em baixa pelo segundo dia consecutivo. Os principais índices abriram em alta, com o Dow Jones tendo superado pela manhã o nível recorde de fechamento estabelecido em novembro; na máxima do dia, o S&P-500 superou o nível mais alto dos últimos seis anos. Mas prevaleceram a preocupação dos investidores quanto às perspectivas da economia e a cautela antes da divulgação dos dados do nível de emprego em novembro. "Os setores que tiveram melhor desempenho foram os mais defensivos. O setor de tecnologia vinha liderando o mercado recentemente e ele recuou um pouco, assim como algumas ações dos setores financeiro e de energia", comentou Kevin Kruszenski, da KeyBanc Capital Markets. Ações No setor de tecnologia, as ações da Apple Computer caíram 3,1%, depois de a CIBC World Markets dizer que o lançamento do dispositivo multimídia iPhone deverá acontecer somente no fim do primeiro trimestre ou no começo do segundo trimestre de 2007. No setor de mídia, as ações da News Corp. subiram 3%, depois de a empresa anunciar um acordo para a compra da participação de US$ 11 bilhões da Liberty Media na própria News Corp., em troca da participação de 38,6% da News Corp. na DirecTV. No setor automotivo, as ações da Ford caíram 2,7%, no sexto dia consecutivo de quedas, depois de a empresa aumentar sua oferta de bônus conversíveis para US$ 4,5 bilhões. No setor de comércio varejista, as ações da Home Depot caíram 2,5%, depois de a empresa revelar despesas não registradas anteriormente de US$ 200 milhões com a concessão de opções de ações. No setor de alimentos, as ações da Hershey caíram 3,4%, após a empresa rebaixar sua previsão de lucro para o ano. No setor de crédito imobiliário, as ações da Fannie Mae subiram 1,1%, depois de a agência reduzir o tamanho de seus erros contábeis até 2004 para US$ 7,9 bilhões. Índices O índice Dow Jones fechou em queda de 30,84 pontos, ou 0,25%, em 12.278,41 pontos. A mínima foi em 12.264,47 pontos e a máxima em 12.360,76 pontos. O Nasdaq encerrou com perda de 18,17 pontos, ou 0,74%, em 2.427,69 pontos, com mínima em 2.427,69 pontos e máxima em 2.454,91 pontos. O Standard & Poor's-500 caiu 5,61 pontos, ou 0,40%, para 1.407,29 pontos. O NYSE Composite, que reúne todas as ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), recuou 5,78 pontos, ou 0,06%, para 9.041,98 pontos. O volume negociado na NYSE ficou em 1,476 bilhão de ações, de 1,558 bilhão ontem; 1.354 ações subiram, 1.955 caíram e 159 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume alcançou 2,099 bilhões de ações negociadas, de 1,958 bilhão ontem, com 1.180 ações fechando em alta e 1.883 em queda. As informações são da Dow Jones.