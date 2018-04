Bolsa de NY fecha em queda após documento do BC O mercado norte-americano de ações fechou em queda, com o índice Dow Jones devolvendo cerca de um terço dos ganhos dos oito pregões anteriores. "Sofremos uma seqüência de golpes hoje. Pela manhã, foi o informe de uma queda muito maior do que se esperava nos estoques de gasolina; à tarde, a ata do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) indicou que ainda existe a possibilidade de uma elevação das taxas de juro", comentou o estrategista-chefe da Channel Capital Research, Doug Roberts. Das 30 componentes do Dow Jones, 26 fecharam em queda. As ações da Alcoa, que havia divulgado resultados financeiros do primeiro trimestre ontem depois do fechamento, chegaram a subir 2,5% pela manhã, mas devolveram boa parte dos ganhos e fecharam em alta de 0,52%. As ações do Citigroup caíram 1,15%, refletindo decepção dos investidores com o plano de reestruturação anunciado pelo grupo. Outros destaques foram General Motors (-1,93%), Wal-Mart (-1,40%) e IBM (-1,35%). As ações da empresa de biotecnologia Genentech, que divulgaria resultados depois do fechamento, subiram 0,16%. O índice Dow Jones fechou em queda de 89,23 pontos, ou 0,71%, em 12.484,62 pontos. O Nasdaq fechou em queda de 18,30 pontos, ou 0,74%, em 2.459,31 pontos. O Standard & Poor's-500 caiu 9,52 pontos, ou 0,66%, para 1.438,87 pontos. O Nyse Composite recuou 55,07 pontos, ou 0,58%, para 9.413,63 pontos. O volume negociado na Nyse alcançou 1,569 bilhão de ações, de 1,331 bilhão ontem; 1.054 ações subiram, 2.233 caíram e 144 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume alcançou 2,011 bilhões de ações negociadas, de 1,898 bilhão ontem, com 1.055 ações fechando em alta e 1.951 em queda. As informações são da Dow Jones.