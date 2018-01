Bolsa de NY fecha em queda após indicadores fracos O mercado norte-americano de ações fechou em queda, reagindo a indicadores econômicos fracos, em especial o índice de atividade industrial nacional do ISM (ex-NAPM, dos gerentes de compras). O índice caiu a 51,2 em outubro, de 52,9 em setembro. A previsão dos economistas era de alta. "O índice de atividade industrial do ISM saiu mais baixo do que se esperava em outubro, mostrando que a economia está se desacelerando a um ritmo mais rápido do que se previa. Também vimos um declínio nos investimentos em construção, exacerbando a desaceleração no setor de imóveis residenciais. Os dois informes colocaram uma pressão significativa sobre as ações, num dia em que tivemos notícias positivas sobre fusões e aquisições, que deveriam ter ajudado o mercado a subir", comentou Jamie Atkins, da Clearwater Capital Management. O índice Dow Jones caiu pelo quarto dia consecutivo, o que não acontecia desde o começo de agosto, e fechou 130 pontos abaixo de seu recorde de fechamento, estabelecido na quinta-feira, dia 26. O Nasdaq teve sua maior queda em quase dois meses, tanto em pontos como em termos porcentuais. Ações As ações da MasterCard subiram 15%, acumulando alta de 118% desde que a empresa abriu o capital, em maio deste ano, em reação a seu informe de resultados. Entre as redes de drogarias, as ações da CVS caíram 7,4% e as da Caremark Rx recuaram 2,2%, em reação ao anúncio de um acordo para a fusão entre as duas empresas; no mesmo setor, as ações da Walgreen caíram 3,6% e as da Rite Aid recuaram 3,4%. Entre as ações de empresas que divulgaram resultados, os destaques foram DreamWorks Animation (+7%), Burger King (+6,7%), Cigna (+1,7%), Marsh & McLennan (+3,3%), TRW Automotive (-5,1%), Oceaneering International (+9%) e Allergan (-2,5%). Em reação aos informes de vendas de outubro, as ações da Ford subiram 2,9% e as da general Motors recuaram 0,8%. Índices O índice Dow Jones fechou em queda de 50,91 pontos, ou 0,42%, em 12.031,02 pontos. A mínima foi em 12.007,17 pontos e a máxima em 12.123,96 pontos. O Nasdaq encerrou com perda de 32,36 pontos, ou 1,37%, em 2.334,35 pontos, com mínima em 2.330,57 pontos e máxima em 2.375,53 pontos. O Standard & Poor's-500 caiu 10,13 pontos, ou 0,74%, para 1.367,81 pontos. O Nyse Composite, que reúne todas as ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse), recuou 56,84 pontos, ou 0,65%, para 8.718,14 pontos. O volume negociado na Nyse alcançou 1,816 bilhão de ações, de 1,763 bilhão ontem; 1.147 ações subiram, 2.185 caíram e 148 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume alcançou 2,085 bilhões de ações negociadas, de 1,952 bilhão ontem, com 826 ações fechando em alta e 2.251 em queda. As informações são da Dow Jones.