Bolsa de NY fecha em queda com temor a economia O mercado norte-americano de ações fechou em queda, embora com os principais índices bastante acima das mínimas do dia. As Bolsas reagiram ao índice de atividade industrial nacional dos gerentes de compras (ISM), que mostrou contração na atividade industrial pela primeira vez desde abril de 2003. "Tivemos o índice do ISM caindo mais do que se previa; juntando isso com os temores sobre a inflação, que ouvimos nas últimas declarações de dirigentes do Fed, e temos mais risco no mercado", comentou o estrategista-chefe do Johnson Research Group, Chris Johnson. O índice Nasdaq teve um desempenho pior do que os demais por causa da queda forte das ações da fabricante de chips para computadores AMD; elas caíram 4,1%, depois de a empresa anunciar que foi intimada pela divisão antitruste do Departamento de Justiça em uma investigação sobre supostas violações da lei; as ações da rival Intel caíram 2,2%. Entre as componentes do Dow Jones, as ações da General Motors subiram 1,6%, depois de a empresa divulgar os dados de vendas de novembro (embora as ações da GM tenham sido as componentes do Dow Jones com o pior desempenho em novembro, com queda de 16%, elas ainda são as de melhor desempenho no ano, com alta acumulada de 53%). As da Home Depot subiram 2,6%, em reação a rumores de que a empresa de participações Kohlberg Kravis Roberts estuda a possibilidade de adquirir a companhia. As ações do Warner Music Group caíram 2,4%, em reação a seu informe de resultados. O índice Dow Jones fechou em queda de 27,80 pontos, ou 0,23%, em 12.194,13 pontos. A mínima foi em 12.089,98 pontos e a máxima em 12.248,04 pontos. O Nasdaq encerrou em baixa de 18,56 pontos, ou 0,76%, em 2.413,21 pontos, com mínima em 2.392,95 pontos e máxima em 2.434,39 pontos. O Standard & Poor's-500 caiu 3,92 pontos, ou 0,28%, para 1.396,71 pontos. O NYSE Composite, que reúne todas as ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), recuou 19,93 pontos, ou 0,22%, para 8.949,07 pontos. O volume negociado na NYSE ficou em 1,736 bilhão de ações, de 2,002 bilhões ontem; 1.530 ações subiram, 1.812 caíram e 135 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume ficou em 2,019 bilhões de ações negociadas, de 2,075 bilhões ontem, com 1.144 ações fechando em alta e 1.902 em queda. Na semana, o Dow Jones acumulou uma queda de 0,70%, o Nasdaq, uma queda de 1,91% e o S&P-500, uma perda de 0,30%. As informações são da Dow Jones.