Bolsa de NY fecha leve alta, à espera de balanços O mercado norte-americano de ações fechou com os principais índices em leve alta e o com Dow Jones estabelecendo novo nível recorde de fechamento, superando os 11,866.69 pontos da quinta-feira passada. Os volumes foram relativamente reduzidos, com o mercado na expectativa dos informes de resultados das empresas no terceiro trimestre. "Hoje foi um dia relativamente sem notícias. Essencialmente, os investidores se posicionaram para o começo da temporada de informes de resultados. À medida que eles comecem a sair, isso deverá começar a estabelecer o tom do mercado para as próximas semanas", comentou o analista Mike Malone, da Cowen & Co. Ações Das 30 componentes do Dow Jones, 15 fecharam em alta e 15 em queda. As ações da Alcoa, que divulgaria resultados depois do fechamento, subiram 1,07%. As da American Express avançaram 2,02% e as da AT&T subiram 1,83%, acompanhando as altas das ações dos setores de serviços financeiros e telecomunicações nas Bolsas européias. No setor de biotecnologia, as ações da Genentech, que também divulgaria resultados depois do fechamento, caíram 0,79%. No setor de tecnologia, as ações da Google recuaram 0,55%, depois de a empresa anunciar a compra da YouTube. No setor químico, as ações da Eastman Chemical subiram 2,1%, depois de a empresa anunciar um acordo para a venda de sua unidade de polietileno e polímeros para a Westlake Chemical; as ações da Westlake subiram 5%. Índices O índice Dow Jones fechou em alta de 9,36 pontos, ou 0,08%, em 11.867,17 pontos. A mínima foi em 11.829,71 pontos e a máxima em 11.877,90 pontos. O Nasdaq encerrou com ganho de 3,66 pontos, ou 0,16%, em 2.315,43 pontos, com mínima em 2.302,24 pontos e máxima em 2,319,06 pontos. O Standard & Poor's-500 registrou valorização de 2,76 pontos, ou 0,20%, em 1.353,42 pontos. O Nyse Composite, que reúne todas as ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse), avançou 25,20 pontos, ou 0,30%, para 8.563,61 pontos. O volume negociado na Nyse alcançou 1,513 bilhão de ações, de 1,276 bilhão ontem; 1.816 ações subiram, 1.486 caíram e 170 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume alcançou 1,810 bilhão de ações negociadas, de 1,521 bilhão ontem, com 1.571 ações fechando em alta e 1.428 em queda. As informações são da Dow Jones.