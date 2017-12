Bolsa de NY fecha no nível mais alto em quase 5 anos O mercado de ações norte-americano teve um forte desempenho, ajudado pelo significativo declínio dos juros dos títulos do Tesouro norte-americano (Treasuries), o que empurrou o Dow Jones, principal índice da Bolsa de NY, para o nível mais elevado em quase cinco anos. Os dados indicando um déficit em conta corrente dos EUA acima do esperado no quarto trimestre e uma queda acima das expectativas das vendas no varejo em fevereiro ajudaram a dar impulso aos preços dos Treasuries, com respectiva queda dos juros. "A queda dos juros dos Treasuries tornou as ações novamente atraentes", disse Kevin Beadles, diretor-gerente da Wedbush Morgan Securities. O dado-chave foi o de vendas no varejo, que apontou um declínio de 1,3% em fevereiro, de uma expectativa de recuo de 0,8% dos analistas. O forte lucro anunciado pelo Goldman Sachs também ajudou a dar impulso ao sentimento do mercado de ações, segundo operadores. As ações do Goldman Sachs fecharam em alta de 6,18% e deram impulso aos papéis de outros bancos, como Morgan Stanley (+2,11%) e Bear Stearns (+2,6%). Entre as componentes do índice Dow Jones, as ações da Home Depot subiram 2,16%, com os investidores estimulados pela queda das taxas de juro de longo prazo e o efeito que isso pode ter sobre o apetite dos consumidores por produtos para casa. As ações da Alcoa, gigante fabricante de alumínio, subiram 1,75%, impulsionadas pela alta do preço do metal em NY. As ações da Procter & Gamble, por outro lado, caíram 3,18%, depois de a gigante do setor de consumo ter estreitado sua previsão de aumento das vendas orgânicas para o atual trimestre - que exclui o impacto de aquisições, desinvestimentos e câmbio - para 5% a 6%, de uma previsão anterior de crescimento de 5% a 7%. O índice Dow Jones fechou em alta de 75,32 pontos (0,68%), em 11.151,34 pontos. O Nasdaq, que reúne, em sua maioria, as ações de tecnologia, fechou em alta de 28,87 pontos (1,27%), em 2.295,9 pontos. As informações são da Dow Jones.