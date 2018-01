Bolsa de NY hesita, mas fecha em alta modesta O mercado norte-americano de ações fechou com os principais índices em alta modesta, em dia marcado pela hesitação, diante de indicadores desencontrados e declarações de dirigentes do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA). "Começamos o dia em baixa, em reação a indicadores fracos, como o de encomendas de bens duráveis e o índice de confiança do consumidor. Por volta do meio-dia, o presidente do Fed, Ben Bernanke, disse que o Fed segue atento à inflação, mas ele também fez uma avaliação bastante otimista sobre a economia", comentou o estrategista-chefe da Fifth Third Asset Management, John Augustine. Segundo ele, o informe de que a demanda por imóveis residenciais usados cresceu em outubro, pela primeira vez em oito meses, também contribuiu para que as ações subissem. Ações Entre as componentes do índice Dow Jones, o destaque foi Exxon Mobil, com alta de 2,3%, em reação à alta dos preços do petróleo. As ações da Boeing subiram 0,65%, depois de a companhia alemã Air Berlin anunciar a encomenda de 60 aviões 737-800. Os ADRs (recibos de ações negociados nos EUA) da Nokia caíram 1,1%, depois de a empresa rebaixar sua projeção de margem de lucro. As ações da Cisco Systems subiram 4,8%, depois de seu executivo-chefe, John Chambers, dizer que o crescimento dos lucros mostrado no último informe de resultados é sustentável. As da Apple Computer avançaram 2,5%, depois de o UBS elevar sua previsão de lucro. As do New York Times caíram 2,9%, em reação a rebaixamento de recomendação pelo Citigroup. Índices O índice Dow Jones fechou em alta de 14,74 pontos, ou 0,12%, em 12.136,45 pontos; a mínima foi em 12.072,60 pontos e a máxima em 12.149,19 pontos. O Nasdaq encerrou com ganho de 6,69 pontos, ou 0,28%, em 2.412,61 pontos, com mínima em 2,390,10 pontos e máxima em 2.414,08 pontos. O Standard & Poor's-500 subiu 4,82 pontos, ou 0,35%, para 1.386,72 pontos. O NYSE Composite, que reúne todas as ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), avançou 31,05 pontos, ou 0,35%, para 8.851,64 pontos. O volume negociado na NYSE ficou em 1,609 bilhão de ações, de 1,627 bilhão ontem; 2.173 ações subiram, 1.175 caíram e 134 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume alcançou 2,022 bilhões de ações negociadas, de 1,982 bilhão ontem, com 1.611 ações fechando em alta e 1.484 em queda. As informações são da Dow Jones.