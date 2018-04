Bolsa de NY ignora Coréia do Norte e fecha em leve alta O mercado norte-americano de ações fechou em leve alta, com os investidores mostrando pouca preocupação com o fato de a Coréia do Norte ter testado uma arma nuclear. Durante o pregão, o índice Dow Jones superou o recorde de 11.870,06 pontos, estabelecido na quinta-feira passada. Das 30 componentes do Dow Jones, 15 fecharam em alta e 15 em queda. Os volumes foram reduzidos, por causa do feriado (Dia de Colombo). "Ainda estamos nesse movimento de alta, que se recusa a morrer", disse o estrategista Barry Hyman, da EKN Financial Services. Para ele, o fato de a Bolsa de Tóquio não ter operado hoje, por causa de um feriado local, deixou o mercado norte-americano sem meios para medir o impacto do teste nuclear norte-coreano. Ele acrescentou que as Bolsas dos EUA devem sofrer uma correção no curto prazo, tendo em vista a extensão do recente movimento de alta. Ações No setor de tecnologia, as ações da Google subiram 2,02%, em dia marcado por especulações de que a empresa estaria para comprar a YouTube; o acordo, de US$ 1,65 bilhão, acabou sendo confirmado depois do fechamento. No setor financeiro, as ações da PNC Financial caíram 4,3% e as da Mercantile Bancshares subiram 22,2%, depois de a PNC confirmar um acordo para a compra da Mercantile. As ações da Chicago Mercantile Exchange Holdings avançaram 6,3%, em reação a reportagem do Wall Street Journal, que afirmou que a operadora da CME e a Deutsche Börse estão interessadas em uma aliança (as duas se recusaram a comentar o informe). No setor de telecomunicações, as ações da AT&T registraram ganho de 1,26%, após elevação de recomendação pelo Citigroup. As da Alcoa, que abre a temporada de informes de resultados do terceiro trimestre amanhã, avançaram 0,90%. Índices O índice Dow Jones fechou em alta de 7,60 pontos, ou 0,06%, em 11.857,81 pontos. A mínima foi em 11.813,22 pontos e a máxima em 11.872,94 pontos. O Nasdaq encerrou com acréscimo de 11,78 pontos, ou 0,51%, em 2.311,77 pontos, com mínima em 2.295,25 pontos e máxima em 2.317,42 pontos. O Standard & Poor's-500 subiu 1,08 ponto, ou 0,08%, para 1.350,66 pontos. O Nyse Composite, que reúne todas as ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse), terminou o dia com valorização de 4,08 pontos, ou 0,05%, em 8.538,40 pontos. O volume negociado na Nyse ficou em 1,276 bilhão de ações, de 1,586 bilhão na sexta-feira; 2.005 ações subiram, 1.259 caíram e 148 fecharam nos mesmos níveis de sexta-feira. No Nasdaq, o volume ficou em 1,521 bilhão de ações negociadas, de 1,723 bilhão na sexta-feira, com 1.799 ações fechando em alta e 1.206 em queda. As informações são da Dow Jones.