Bolsa de NY inverte e cai 0,04% após dado de Michigan Os mercados de ações em Wall Street reagiram com pessimismo aos dados da Universidade de Michigan de abril. As bolsas inverteram a alta e passaram a cair depois que a universidade informou que o sentimento do consumidor caiu de 88,4 em março para 85,3 em abril, o menor nível em oito meses. Às 11h35, o índice Dow Jones da Bolsa de Nova York caía 0,04%; o Nasdaq cedia 0,31%. Os preços dos títulos do Tesouro americano também ficaram enfraquecidos com os dados do sentimento do consumidor da Universidade de Michigan de abril. Os investidores prestaram atenção ao dado que mostrou que a projeção para a inflação em 12 meses subiu de 3% para 3,3%. Às 11h35, o juro do título de 30 anos (T-Bond) subia para 4,9377% ao ano; o juro do papel de 10 anos subia para 4,7658 ao ano. As informações são da Dow Jones.