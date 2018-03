Bolsa de NY mantém alta com queda do petróleo O índice Dow Jones, da Bolsa de Nova York, se mantém em leve alta neste início de tarde, com os investidores esperando menos pressões inflacionárias dos preços de energia ante a forte queda do petróleo. As ações das empresas aéreas se favorecem particularmente do movimento. Às 13h25 (de Brasília), o Dow Jones subia 0,16%, o Nasdaq estava em alta de 0,18% e o S&P avançava 0,08%. O petróleo para fevereiro estava em queda de 2,35%, em US$ 54,77, na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) eletrônica. Entre as aéreas, Continental subia 2,73%, Southwest avançava 0,89% e AMR ganhava 2,25%. Os papéis da Sprint Nextel, em contrapartida, caíam 8,9% após a empresa informar que deve anunciar faturamento operacional consolidado de 2006 de cerca de US$ 41 bilhões, abaixo da previsão média de analistas de US$ 41,5 bilhões. Os papéis da General Electric, que está procurando propostas para o seu negócio com plásticos, avaliado em até US$ 10 bilhões, subiam 0,53%. As informações são da agência Dow Jones.