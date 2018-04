Bolsa de NY mantém ganhos após documento do BC Os mercados norte-americanos esboçaram reação moderada ao mais recente "livro bege" do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), que observou crescimento "apenas modesto" em meio a preços ao consumidor "no geral estáveis". Segundo participantes do mercado, o relatório não trouxe surpresas. O "livro bege" é o sumário das condições econômicas atuais que servirá de base para a decisão de política monetária do próximo encontro do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc), em maio. Os principais índices de ações do mercado norte-americano seguem em firme alta, impulsionados pelo vigor do indicador de encomendas de bens duráveis, expectativas sobre uma possível venda de ativo da Alcoa e aumento dos lucros da Amazon.com. Às 15h21 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 89 pontos, ou 0,69%, e se mantinha acima dos 13 mil pontos, o Nasdaq subia 21 pontos, ou 0,84%, e o S&P-500 avançava 11 pontos, ou 0,75%. Os títulos do Tesouro dos EUA (Treasuries) não mostraram nenhuma reação real, com os preços se mantendo em baixa, com respectiva alta dos juros. Às 15h21 (de Brasília), o juro do bônus de 30 anos estava a 4,827%, de 4,825% antes do relatório; o juro do papel de 10 anos a 4,641%, de 4,636% antes do relatório; o juro do papel de 2 anos estava a 4,622%, de 4,622% antes do relatório. Também no mercado de câmbio, as moedas mantiveram as mesmas tendências, com o dólar próximo a mínima histórica conta o euro, uma vez que o "livro bege" não trouxe surpresas. Às 15h21 (de Brasília), o iene estava a 118,69 por dólar, de 118,69 por dólar antes do relatório; o euro estava a US$ 1,3644, de US$ 1,3645 antes do relatório. As informações são da Dow Jones.