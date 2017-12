Bolsa de NY melhora com juro perto da estabilidade O juro do título de dez anos do Tesouro norte-americano (T-Note) abandonou a trajetória de forte alta que vinha registrando desde o início do dia e operava perto da estabilidade após as 12h, com a diminuição do apetite dos investidores para atuar na ponta de venda dos papéis. "Nós tivemos um movimento tão significativo num período curto de tempo, que faz sentido dar uma pausa", disse o estrategista de mercado Jim Caron, do Merrill Lynch em Nova York. Ele acrescentou, no entanto, que não acredita que "essas forças subjacentes" que conduziram toda a venda recentemente e os ajustes de posições "tenham acabado". A diminuição da alta do juro da T-Note e sua posterior estabilidade coincidiram com a melhora do índice Dow Jones, que abandonou a queda registrada na abertura e, às 12h50, subia 0,12%. O Nasdaq recuava 0,5%. Entre os destaques de baixa, Texas Instruments perdia 3,3%. Às 12h55, o juro da T-Note de 10 anos recuava para 4,7403%. As informações são da Dow Jones.