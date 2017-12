Bolsa de NY opera em alta; ADRs brasileiros sobem O principal índice do mercado de ações dos Estados Unidos, o Dow Jones, opera em alta hoje. Ás 12h05, a alta era de 0,36%, aos 11.383. O índice da bolsa eletrônica tinha queda, com perda de papéis do setor de tecnologia, depois que houve mudança de recomendação das ações da Dell Computers. Na Nyse, todos os ADRs (recibos de ações) brasileiros negociados apresentavam alta. Entre as maiores valorizações dos ADRs brasileiros estavam Vale do Rio Doce ON e PN, com ganho de 3,44% e 3,11%, respectivamente (cotações de US$ 51,15 e US$ 45,44); Cemig, com ganho de 2,39% (US$ 47,10); Copel, com alta de 2,58% (US$ 11,12); e AmBev, com alta de 2,86% (US$ 48,54).