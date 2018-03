Bolsa de NY opera em alta com notícias corporativas Os principais índices de ações do mercado norte-americano viraram para território positivo e sustentam ganhos modestos, com a Alcoa ajudando a dar suporte ao Dow Jones e a Apple sustentando o Nasdaq. O vigor do setor de tecnologia e o forte lucro anunciado pela Alcoa - que ontem à noite inaugurou a temporada de balanços do quarto trimestre nos EUA - estão contribuindo para suavizar as preocupações dos investidores com relação ao impacto da contínua queda dos preços do petróleo. "A euforia presente ao redor da Apple (que ontem apresentou seu novo aparelho, o iPhone) tem levado a um significativo entusiasmo com relação a qualquer produto lançado pela companhia", disse o operador sênior Charles Campbell, da Miller Tabak. Uma recente tendência no mercado tem sido dos investidores tirando dinheiro do setor de energia e colocando no setor de tecnologia, observou o diretor de investimentos da Hinsdale Associates, Paul Nolte. Essa tendência voltou a ficar em evidência hoje, acrescentou. Por volta das 18h30 (de Brasília), as ações da Alcoa subiam 5,82% e as da Apple avançavam 4,22%. Às 18h32, o índice Dow Jones subia 32 pontos, ou 0,25%, o Nasdaq avançava 15 pontos, ou 0,62%, e o S&P-500 registrava alta de 3 pontos, ou 0,25%. As informações são da Dow Jones.